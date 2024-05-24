Mansur Yavaş, seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı’nda konuştu

CHP, 2 Haziran’da seçimlerin yenileneceği Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde miting yaptı. Mitinge katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İkinci adaylığımda da aynen Pınarbaşı’nda yaşanan hadiseleri yaşadık. 2019’a giderken ‘hak yerini bulacak’ afişleriyle halkın huzuruna çıktık ve seçimleri kazandık. ‘Az laf çok iş’ dedik hiç kimseyi ayırmadık" dedi.

YSK'nın seçimlerin yenilenmesine kararı verdiği Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin belediye başkan adayı Deniz Yağan miting yaptı. Mitinge destek için gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'nin Kayseri il ve ilçe başkanları yanı sıra belediye başkanlar katıldı.

"KÖYLERDE İÇME SUYU YOK"

Mitingte konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı'nın sorunlarına dikkat çekti. Genç, ''31 MArtta yaşanan irade gaspına hepiniz şahit oldunuz. Başkanımız 324 oy farkla seçimleri kazandı. Sizlerin helal oylarıyla seçimleri kazandık. 30 yıldır aynı görüş Pınarbaşı'nı yönetiyor. Gençler ve memurlar burada yaşamak istemiyor. Altyapı ve üstyapı sorunları var. Köylerde içme suyu ve kanalizasyon yok.'' diye konuştu.

CHP’nin Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan da konuşmasında, Pınarbaşı'nın sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini şöyle anlattı:

''31 Mart yerel seçimlerinde 234 oy farkla kazandığımız seçim siyasi bir karar ile iptal edildi. Oylarınızla seçilmiş bir aday olarak destekler için teşekkür ediyorum. Geçmişten itibaren önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olan Pınarbaşında bitme noktasına geldi. Sanayicimiz gelişememekte ve gerilemektedir. Esnafımız günden güne kan kaybetmekte. İlçemiz bulunduğu konumu değerlendirememektedir. İlçe terminalimiz bile bulunmamaktadır. Tesisler yetersizdir. Pınarbaşı'nı yönetenler sorunları bilmelerine rağmen çözümde bulunmamıştır.''

''ADAYLIĞIMDA PINARBAŞI’NDA YAŞANAN HADİSELERİ YAŞADIK''

Yavaş, konuşmasına, Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde yürüttüğü çalışmalarını anlatarak başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylık geçmişini de anlatanYavaş, “Üçüncüsünde nasip oldu. Aslında ikinci adaylığımda da aynen Pınarbaşı’nda yaşanan hadiseleri yaşadık. 2019’a giderken ‘hak yerini bulacak’ afişleriyle halkın huzuruna çıktık ve seçimleri kazandık” dedi.

''HALK BUNLARA İNANMADI''

Belediye başkanlığı adaylığı sürecinde yaşadıklarını anlatan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Seçimleri kazanmadan önce 2019 yılında başladılar ‘Gelirlerse işçileri çıkaracaklar, belediyeyi yönetemezler’ dediler. Daha da ileri gittiler, ‘sosyal yardımları kesecekler’ dediler. Akıl almaz iftiralarda bulundular. Ankara’da 25 yıldır süren rant düzeninin devam etmesi iç0in bunu yaptılar. Ama halk bunlara inanmadı. Söylenenlerin hepsinin yalan olduğunu gördüler. Halk yüzde 51’le seçtiği Mansur Yavaş’ı bu sefer yüzde 60’la rekor oyla seçtiler. Seçilmeseydik, Ankara halkının temiz paraları, ‘proje yapıyoruz’ adı altında çöp projelere gitmeye devam edecekti.''

''KUL HAKKINA GİRER Mİ BUNA BAKACAKSINIZ''

Ankara’da yürütülen sosyal yardım projeleri hakkında bilgi veren Yavaş, ''Bir yönetici adaletli olmak zorundadır'' dedi. Belediye başkanlarının milletin temsilcisi olduğunu ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

''Ankara'da büyük arazilerimiz var. Gelir gelmez daha önce ABB tarafından yapılmayanı yaptık. Kendilerine tohum, gübre, mazot desteği ve alım desteği verdik. Ankara'da çiftçiler mutlu. Bunu çiftçilerimiz ve torunlarımızın mağdur olmaması için yapıyoruz. Sosyal yardımlar eskiden göstere göstere yapılırdı. 11 milyon dağıtma parası vardı. Başkent kartı kurduk. Ona Deniz başkanı da entegre edeceğiz. 200 bin aile yardım alıyor. Çocuklara kırtasiye, giyim yardımı yapıyoruz. Çocuklar okusun diye. Türkiye hükümetin dahi yapmadığı dar gelirli ailelere kış boyunca doğalgaz desteği veriyoruz. Ailelere et parası veriyoruz. Yüzde 60 oyla rakibi ikiye katlayarak beni seçtiler. Buna Mansur Yavaş belediyeciliği dendi. Diğer belediyeler de bunu seçim vaadi olarak sundu. ‘Az laf çok iş’ dedik hiç kimseyi ayırmadık. En yakın bağ belediye ile kurulur. Siyasi kimliğinden çok adaletli davranır mi, dürüst mu, kul hakkına girer mi bunlara bakacaksınız.

''ANKARA’YA MÜJDELİ HABER GÖNDERMENİZİ İSTİYORUM''

Belediyenin harcadığı para sizin paranız. Bunun hesabını sormak zorundasınız. Sizden aldığı maaşla size hizmet ediyorlar. Eşit hizmet eden kazanır. Pınarbaşı'nı ihmal eden Kayseri belediye başkanının oylarının ne kadar düştüğünü gördünüz. Kendi hakkınız için ve Pınarbaşı'nın geleceği için bu dersi vereceksiniz. Mansur Yavaş belediye başkanlığı anlayışı buraya gelecek. Keçiören Belediye Başkanımız burayı kardeş belediye yapacak. Et süt entegre tesisi başta olmak üzere katkıyı sunacağız. Ankara'ya müjdeli bir haber göndermenizi istiyorum.

YSK, CHP’NİN KAZANDIĞI SEÇİMİN YENİLENMESİNE KARAR VERMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı Deniz Yağan yüzde 33,30’luk oy oranıyla seçimleri kazanmıştı. AKP ve MHP’nin itirazları sonucunda, Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu seçimleri yenileme kararı aldı.

CHP, söz konusu karara itiraz etmişti. YSK, itirazları reddetmiş ve Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.