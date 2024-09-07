Mansur Yavaş sitem etti, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" parti programının görüşüldüğü ikinci gününde devam ediyor.

Programın ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kürsüye çıkarak birer konuşma gerçekletirdi. Konuşmalarında ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken iki isim "iktidar" mesajları verdi.

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise programda konuşma yapacağı bilgisinin kendisine 1 saat önce verildiğini söyleyerek sitem etti.

"FİTNE ATEŞİNE ODUN ATMIŞ OLUYORUZ"

Konuşmasına, "Polemik falan çıkarmak istemiyorum" sözleriyle başlayan Yavaş, "Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler" dedi.

Durumda bir kasıt aramadığını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti: "Kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, Ekrem mi Mansur mu, ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Biz 14 tane belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz."

ÖZEL: BÜTÜN SORUMLULUK BANA AİT

Yavaş’ın bu sözlerinin ardından, Özel söz alarak, "İkisini de birbirinden ayırmam. (İmamoğlu) Bundan birkaç gün önce planlanan marjda söz istemişti. O sözler uzayıp bugüne kalınca ben de dedim ki Mansur Başkana da bir söz verelim, burada bütün sorumluluk bana aittir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: RAHATSIZ OLACAĞINI BİLSEM KAĞIDI YERE ATARIM

Devamla söz alan Ekrem İmamoğlu ise "Ben dün öğrendim, sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim, hatta sayın genel başkanımız burada iki belediye başkanımız konuşacak deyince, siz de yanımdasınız, kim konuşacak onu da bilmiyorum. Selin hanım kendi konuşmasında, Yılmaz Büyükerşen mi konuşacak acaba dedim. Konuşmama son notları sizin kaleminizle yazdım orada. Başkanım, size hem 'Mansur Başkanım' derim hem 'abi' derim. Bizim aramızda bir sorun olmaz. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım" diye konuştu.