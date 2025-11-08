Mansur Yavaş: Son günlerde panik halindeler, sebebini yakında görecekler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark iddiaları hakkında açıklama yaptı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin "Mansur Yavaş’a Ankapark’ta kamu zararı için soruşturma izni: 3 milyarlık zarar..." başlıklı haberinde, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kez Ankapark dosyasını da gündemine aldı. Başsavcılığın, Mansur Yavaş hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep ettiği ortaya çıktı. Söz konusu talebin, Ankapark’ın Yavaş döneminde kapatılması, korumasız bırakılması, içindeki malzemelerin çalınması ve kamu malının zarar görmesine göz yumulduğu iddialarına dayandığı belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

İddialara ilişkin Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in konuşan Yavaş, "Böyle bir şey yok. Daha önce ‘oradaki malzemeler çürüdü, kayboldu’ diye şikayet edildi. Müfettiş geldi nisan ayında. Araştırmalarını yaptı ve gitti. O günden bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Olma ihtimali de yok" dedi.

Mansur Yavaş, şöyle devam etti: "Bizim zaten oraya girme yetkimiz yoktu. Fakat bizim yaptığımız şikayet vardı Melih Gökçek hakkında. Danıştay’da 3’e 2, Gökçek hariç oradaki sorumluların yargılanması çıktı. Danıştay kararında diyor ki: ‘Her bir alım ihale incelenmesi gerekiyor.’ Buna rağmen savcılık takipsizlik verdi. Ben basın toplantısında bunu anlattım."

SORUMLULUK MELİH GÖKÇEK'E AİT"

"Bunun dışında bize intikal eden bir durum yok" diyen Yavaş, "Ama kendi kafalarına göre, ne düşünüyorlar bilmiyorum. Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri. Ankapark’la ilgili sorumluluk Melih Gökçek’e aittir. Zaten Ankapark’ın işlerini yapan firma da (Binko İnşaat) Osman Gökçek’in evini yapıyor" ifadelerini kullandı.