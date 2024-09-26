Mansur Yavaş: Sonuna kadar İmamoğlu'nun yanındayız, arayı bozmak istiyorlar

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin, "Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Arayı bozmak istiyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim" dedi.

Söz konusu tartışmalarla ülkenin esas gündeminin unutturulduğunu söyleyen Yavaş, "Sayın İmamoğlu'nun ve benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Ülkenin tek gündemi emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, dar gelirli vatandaşlarımız aç yaşıyorlar" diye konuştu.

"SONUNA KADAR İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

Yavaş, bu tartışmaları üzücü ve gereksiz bulduklarınu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan ve "siyasi yasak" öngören davaya ilişkin de konuşan Yavaş, "Açılan davalar siyasidir. Sonuna kadar İmamoğlu'nun yanındayız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, şunları söyledi: "Umuyorum yanlış bir karar verilmez ve ülke gerçek gündemine döner. Bizlerin tek bir sorumluluğu var sadece ve sadece daha iyi bir hizmeti Türkiye'ye nasıl sunarız. Bir an evvel bu kararın beraat olarak verilmesinin tarafındayım sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız. Biz kesinlikle beraat kararı çıkacağına inanıyoruz."