Mansur Yavaş, Suat Toktaş ve Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün kendisi hakkında açılan soruşturmalar için ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Adliye önünde kısa bir açıklama yapan Yavaş, gün için Silivri Cezaevi'ne giderek Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Yavaş, şöyle konuştu:

"Buradan Silivri'ye gideceğiz. Sayın Özdağ'ı ve Suat Bey'i, diğer arkadaşları da ziyaret edeceğiz. Bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki tutuklama son tedbirdir. Tutuklu kişi beraat ederse milyonlar varseniz bile içeride geçirdiği günleri telafi edemezsiniz. Kuvvetler ayrılığının sağlandığı bir Türkiye'yi hep birlikte sağlayacağız."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 10 gün önce, gazeteci Suat Toktaş ise iki gün önce tutuklanmıştı.