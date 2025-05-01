Mansur Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı: Adil bölüşmek herkesin hakkı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insanca yaşam, güvenceli çalışma, adil bölüşme hakkına vurgu yaparak 1 Mayıs'ı kutladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye personelinin yer aldığı videoyu paylaşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü. İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."