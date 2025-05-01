Mansur Yavaş'tan 1 Mayıs mesajı: Adil bölüşmek herkesin hakkı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesajda "Bugün emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü. İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insanca yaşam, güvenceli çalışma, adil bölüşme hakkına vurgu yaparak 1 Mayıs'ı kutladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Ankara Büyükşehir Belediye personelinin yer aldığı videoyu paylaşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü. İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü…— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 1, 2025
İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı.
Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/Nge1Apfyfv