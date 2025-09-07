Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mansur Yavaş'tan abluka tepkisi: Demokrasi olmadan hukuk devleti var olamaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Binası'nın polis tarafından ablukaya alınıp yurttaşların bölgeye geçişine izin verilmemesine tepki gösterdi. Yavaş, "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?" diye sordu.

Güncel
  • 07.09.2025 23:57
  • Giriş: 07.09.2025 23:57
  • Güncelleme: 08.09.2025 00:01
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan abluka tepkisi: Demokrasi olmadan hukuk devleti var olamaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Binası'nın polis tarafından ablukaya alınıp yurttaşların bölgeye geçişine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?

Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.

Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz.

Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır.
Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!"

BirGün'e Abone Ol