Mansur Yavaş'tan abluka tepkisi: Demokrasi olmadan hukuk devleti var olamaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Binası'nın polis tarafından ablukaya alınıp yurttaşların bölgeye geçişine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?

Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.

Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz.

Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır.

Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!"