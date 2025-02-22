Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: "Talep olursa değerlendireceğiz"

Ankara Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ankara’nın yeni dijital arenası Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi’nin açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavaş, CHP’de ön seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı için imza sürecinin sona erdiğinin sorulması üzerine, "Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun biz enerjisini partinin içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündeminin olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geri atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun" diya konuştu.

"TALEP OLURSA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Yavaş, "Peki sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey’e, bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir."