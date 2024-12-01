Mansur Yavaş'tan adaylık çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi. Kayyumlar ve belediyelerin borçları dahil birçok konu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kayyumlara karşı etkin mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. Yavaş, "Vereceğimiz tepki hukuk çerçevesinde olmalı, hukuk kurallarını aşmamalıyız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Yavaş, konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına da değindi. Bu tartışmaların partiye zarar verdiğini ve uzak durulması gerektiğini kaydeden Yavaş, "Benim adıma kimse cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmaz, konuşmayacak, herkesten de bu yaklaşımı bekliyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları için çok erken" diye konuştu.