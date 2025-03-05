Mansur Yavaş'tan Adnan Beker açıklaması: "Siyasette insan ancak kendine kefil olabilir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MÜSİAD’ın iftar programına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılım sürecinde dahli olmadığını katılım haberini basından öğrendiğini ifade etti.

Yavaş, CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker’e rozet takıldığı sırada Genel Başkan Özgür Özel’in "Mansur Başkan’ın emaneti" ifadelerinin anımsatılarak, Beker’in CHP’ye katılması sürecinde dahli olup olmadığının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Olmadı. Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir’de İYİ Parti Grup Başkanı'ydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası. Genel Başkan'ımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir."

"BARIŞI HERKES İSTER AMA BİZİM DE GEÇEN SÖYLEDİĞİM GİBİ TEREDDÜTLERİMİZ VAR"

Yavaş, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Henüz silah bırakan falan yok, teslim olan yok. Sadece görüşmeler var. Görüşmelere şehit ailelerini dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var. Çünkü ne zaman bu deneme yapılmış daha sonrasında toplum çok acı çekmiş. İnşallah öyle olmaz. Gelişmelere bakacağız, şart koşuldu mu koşulmadı mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Binali Yıldırım başbakanlık yapmış birisi. Boş konuşması veya bilmeyerek konuşması mümkün değil. Bu konuşmaların açıklanması lazım. Tereddütlü olunca şehit aileleriyle yaptığımız bir iftarda onların moralini üstte tutacak, üzüntülerini azaltacak şekilde konuşma yapmamız gerekti.”