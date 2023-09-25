Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'geçmiş olsun' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hastaneye kaldırılan İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" mesajını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. @meral_aksener 'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. @meral_aksener 'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 25, 2023

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in viral enfeksiyon geçirdiği için programlarının ertelendiğini duyurmuştu.

Zorlu’nun X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedilmişti: “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alınmıştı.