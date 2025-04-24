Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kritik uyarı: Çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları kuvvetli yağışa ilişkin uyardı.

Saat 15.16'da X'ten paylaşım yapan Yavaş, yarım saat içinde kente "çok kuvvetli bir yağış hücresinin giriş yapacağını" söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden Ankaralıları uyaran Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir."