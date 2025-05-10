Mansur Yavaş'tan Ankaralılara fırtına uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarıda bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara'da öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarıda bulundu.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün öğle saatlerinden itibaren kentimizde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olalım. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."