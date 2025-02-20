Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı
ABB Başkanı Mansur Yavaş, kentte yaşayan yurttaşları buzlanma riskine karşı uyardı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları, buzlanma riskine karşı uyarılarda bulundu.
Kennte sıcaklıkların sıfırın altına ineceğini belirten Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı.
Yavaş, şunları kaydetti:
"Sevgili Ankaralılar. Tüm ara yollarımız açık durumdadır. Hava sıcaklığının -3.5 derece olması nedeniyle buzlanma ihtimali bulunmaktadır. Ekiplerimizin tümü sahadadır. Lütfen dikkatli olalım. Yolların durumunu http://kartakip.ankara.com.tr adresinden görebilirsiniz."
Sevgili Ankaralılar.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 20, 2025
Tüm ara yollarımız açık durumdadır. Hava Sıcaklığının
-3.5 derece olması nedeniyle buzlanma ihtimali bulunmaktadır. Ekiplerimizin tümü sahadadır.
Lütfen dikkatli olalım.
Yolların durumunu https://t.co/bQe26TAper adresinden görebilirsiniz.