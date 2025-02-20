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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kentte yaşayan yurttaşları buzlanma riskine karşı uyardı.

Güncel
  • 20.02.2025 12:30
  • Giriş: 20.02.2025 12:30
  • Güncelleme: 20.02.2025 12:35
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı
Fotoğraf: AA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları, buzlanma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Kennte sıcaklıkların sıfırın altına ineceğini belirten Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Sevgili Ankaralılar. Tüm ara yollarımız açık durumdadır. Hava sıcaklığının -3.5 derece olması nedeniyle buzlanma ihtimali bulunmaktadır. Ekiplerimizin tümü sahadadır. Lütfen dikkatli olalım. Yolların durumunu http://kartakip.ankara.com.tr adresinden görebilirsiniz."

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