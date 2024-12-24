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Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' çıkışı: "Açıklanan asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin, "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22 bin 104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor" dedi.

Güncel
  • 24.12.2024 22:53
  • Giriş: 24.12.2024 22:53
  • Güncelleme: 24.12.2024 23:00
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' çıkışı: "Açıklanan asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor"
ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22 bin 104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz."

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