Mansur Yavaş'tan Bahçeli'nin çağrısına yorum: İlginç şeyler oluyor yukarıda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Son 24 saatte toplumun nabzını tutabildiniz mi?" sorusuna Yavaş, "Onu tutamadım. Herhalde yarın, bir gün grup toplantıları bittikten sonra daha iyi değerlendirilecektir. Biz de o zaman daha iyi nabız ölçme imkanı bulacağız" dedi.

Yeni Şafak'ın "Öcalan'ın yeri İmralı'dır" manşetine işaret eden Yavaş, "Çünkü bugün Yeni Şafak gazetesi de sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların tersine bir manşet attı. İlginç şeyler oluyor yukarıda. Göreceğiz hep beraber" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yapmıştı.

Bahçeli, çağrısında şunları söylemişti: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."