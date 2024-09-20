Mansur Yavaş'tan "Başka partiden aday olacak" iddialarına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"KİRLİ SİYASETE ALET OLMAYACAĞIM"

"Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur.

Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım."