Mansur Yavaş'tan boykot açıklaması: "Suç değil, ifade özgürlüğüdür"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boykotun suç değil, ifade özgürlüğü olduğunu belirtti.

Boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlatılmasının ve iktidar kanadından boykot çağrılarına yönelik tepkilerin ardından açıklama yapan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşın, anayasal çerçevede tüketim tercihini kullanması; suç değil, ifade özgürlüğüdür. Vatandaş ne alacağına da, ne almayacağına da kendi karar verir. Sorgulanması gereken halkın tercihi değil, halkı bu tercihe mecbur bırakanlardır. Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir."