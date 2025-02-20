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Mansur Yavaş'tan buzlanma uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hava sıcaklığının -3.5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunduğunu belirtti. Yavaş, belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Güncel
  • 20.02.2025 07:59
  • Giriş: 20.02.2025 07:59
  • Güncelleme: 20.02.2025 08:01
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan buzlanma uyarısı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde tüm ara yolların açık olduğunu bildirdi.

Hava sıcaklığının -3.5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunduğunu belirten Yavaş, belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yavaş,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaralılar. Tüm ara yollarımız açık durumdadır. Hava sıcaklığının -3.5 derece olması nedeniyle buzlanma ihtimali bulunmaktadır. Ekiplerimizin tümü sahadadır. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Yavaş, yolların güncel durumunun "kartakip.ankara.com.tr" adresinden takip edilebileceğini hatırlattı.

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