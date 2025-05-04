Mansur Yavaş'tan çağrı: "Herkesi 21.00’de CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından yaptığı paylaşımda yurttaşları saat 21.00'da CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya davet etti.

Yavaş, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için; Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bugün saat 21.00’de herkesi CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz!"