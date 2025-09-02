Mansur Yavaş'tan CHP İstanbul'a kayyum atanmasına tepki

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum atanmasına ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kararı "demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karar" olarak nitelerken "Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir.

Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.

Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir."