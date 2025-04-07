Mansur Yavaş'tan "Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı" açıklaması: İhale süreci tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözleşme imzası sonrası çok yakın zamanda sahada çalışmalara başlıyoruz. Ulaşım projelerinde başka onaylar da alındı" dedi.

Yavaş, şöyle devam etti: "M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km), M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında."

Mansur Yavaş, "Ayrıca önceki dönemlerden devraldığımız ve belediyemizin omuzlarına yüklenen metro kesintilerine ilişkin 6 milyar liralık borcun tamamı ödenmiştir. Ödemesi biten bu borç, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk gelmektedir" bilgisini verdi.