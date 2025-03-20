Mansur Yavaş'tan Dilek İmamoğlu'na ziyaret: "Sandığa gideceğiz ve tepkimizi göstereceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dilek Kaya İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltının ardından "Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil. Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar" diyerek tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş bu sabah İstanbul'a geldi.

Mansur Yavaş, Dilek Kaya İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Yavaş, şunları kaydetti:

"Dilek hanıma geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Üzgünler tabi hukuksuzluk karşısında ama çok moralliler. İnşallah sağ salim eve döneceğini bekliyorlar. Bizler de gerekli desteği vereceğiz, ailece destek veriyoruz. Sadece kendi ailemiz değil, bütün Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk milleti yaşananları görüyor ve mutlaka onlar da kalben de olsa destekliyor.

İnşallah hukuk işler, tek temennimiz o. Çünkü siyasallaşmış bir yargı var en azından yargının bu konuda da güven vermesi lazım. Bekliyoruz. Yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız liman hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gereği yaplılır. Çünkü üzücü olan şudur; daha önce Ekrem bey 2-3 defa ifadeye çağrılmıştı ve koşarak gitmişti. Yine aynısı yapılabilirdi, sanki bir terörist yakalanıyor gibi, evin böyle aranması apar topar götürülmesi uygun değil. Hukuken de uygun değil, davet edilseydi Ekrem bey giderdi. İnşallah hukukun geçerli olduğu zamanlarda kavuşacağız.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA YANIT

Akşam vakti Saraçhane'deyiz. Özgür beyle beraber miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri, protostolarını akşam bildirecekler."

Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin gelen soruya ilişkin "Bunları konuşacak süreçte değiliz, bunları konuşmanın yeri değil. Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkimizi göstereceğiz" dedi.