Mansur Yavaş'tan direnişteki maden işçilerine destek: Bakan Bayraktar'la görüşmesini anlattı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde maden işçilerinin başlattığı direniş devam ediyor. 500'den fazla madencinin dün sabah saatlerinde Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirme kararına karşı kendisini yerin 350 metre altındaki madene kapatarak başlattığı direnişe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş destek verdi.

İşçilerle eyleme ilişkin konuşan Yavaş daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsan Bayraktar'la yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Mansur Yavaş, "Öğrendiğim kadarıyla dün Bakan Yardımcısı gelmiş buradan gerekli bilgileri almışlar. Arkadaşlarımız eylemlerine devam ediyorlar. Biz Ankara Büyükşehir, Nallıhan ve Beypazarı Belediyeleri olarak kendilerine bu eylemleri süresince destek olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

"DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu arada Sayın Bakanla biraz önce ben yazıştım" diyen Yavaş, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta buradaki temsilcileri kabul edeceğini, kömür üretimine son vermeyeceklerini bize bildirdi. Ben de bunu buradaki işçi arkadaşlara ilettim. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımız sadece işleri açısından güvence istediklerini belirtti. Sendika başkanımız ve temsilcimiz burada. İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Bakan'la görüşülüp uygun bir yol bulunur diye düşünüyorum. Bu kadar insanı kimse işsiz, ekmeksiz bırakmaz diye düşünüyorum. Bunlar işi bilen, burada üretimi devam ettiren insanlar. Bunları işten çıkarıp bir başkasını onların yerine getirmesi pek mantıklı bir şey değil. Tereddüte düşüren noktalar '4 ay içerisinde lojmanları boşaltın' denilince buradaki işçileri işten çıkarıp, oralara yeni işçiler getirilecek endişeleri var hepsinin. İnşallah bunları da Bakan Bey'le görüşülüp çözülür. Biz arkadaşlara destek olmaya devam edeceğiz."