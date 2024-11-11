Mansur Yavaş'tan, Ebru Gündeş konseri hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ebru Gündeş konseri hakkındaki iddialara dair açıklamalarda bulunuyor.

10 gündür bütün dosyaları incelediklerini belirten Mansur Yavaş, "Bizim tarzımızda, yönetimimizde hiçbir bürokratımız suç ortağımız değil, çalışanlarımızın hiçbiri suç ortağımız değil. Hata yapan sonucuna katlanacaktır. İnternette yargısız infaz yapılıyor ama ben hiçbir çalışanıma yargısız infaz yapaman. Varsa da kusur, asla ve asla arkasında durmayız" ifadelerini kullandı.

"REKLAM OLACAK HİÇBİR İŞİN İÇİNE GİRMEDİK"

"Hiçbir yerde benim bir fotoğrafımı göremediniz" ifadesini kullanan Yavaş, şunları söyledi: "Reklam olacak hiçbir işin içine girmedik. Uçak biletlerimi, birçok resmi görevime de gitsem kendim karşılarım. Ben böyle yapayım ki benim personelim de Ankara halkından gelen vergilerin kullanıldığını bilsin diye. Hatta zaman zaman niye açılış yapmıyorsunuz, reklam yapmıyorsunuz diye eleştiriler aldım. Türkiye'de ilk defa yapılan işlerin fiyatını duvarlara astık."

"5 bine yakın ihaleyi canlı yayınladık" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Bunları yaparken 210 bin aileye protein desteği yapıyoruz. Türkiye'de benden başka yapan yok. 48 bin 456 emeklimize destek verdik. Hem emeklilerimize hem de desteğe yardım alan 180 bin aileye düzenli olarak doğalgaz desteği veriyoruz."

METRO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

"Hiç metro yapmadı" eleştirilerine yanıt veren Yavaş, şunları kaydetti: "Mamak metrosu 22 Kasım'da teklif almaya başlıyor. 22 Kasım'da bir ay değerlendirme süresi var. Değerlendirme bittikten sonra kredi veren kuruluş onay verirse buranın temelini atacağız. Ayrıca Dikmen Metrosu ile ilgili bir çalışmamız var. 4 tane metro ve uzantısının projeleri hemen hemen bitti. Ulaştırma Bakanlığı onay verdikten sonra yapımları için de harekete geçeceğiz."

KONSER AÇIKLAMASI

Belediyenin gerçekleştirdiği konserler ile ilgili iddialara da yanıt veren Yavaş, "Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok, sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz" diye konuştu.

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