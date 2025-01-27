Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi S. B. ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na soruşturma açılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 'bilirkişi' hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim. Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir" dedi.

"HUKUK LİYAKATE DAYALI BİR ANLAYIŞLA YÜRÜTÜLMELİDİR"

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun “bilirkişi” hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim.

Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir.

Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu’na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir. Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır.

Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim."