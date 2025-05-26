Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek: Amaç yargılamak değil, amaç itibarsızlaştırmak

CHP Ankara İl Başkanlığı, Kızılay Sakarya Caddesi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Özgürlük ve Adalet Buluşması" mitingi düzenleledi. Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısında bulunarak, adil yargılama vurgusu yaptı. Yavaş, "Amaç yargılamak değil, amaç itibarsızlaştırmak. Peki sebebi ne? Sebebi şu: CHP'li belediyeler 2019'dan beri yaptıkları faaliyetlerle halkın kalbine girdi" diye konuştu.

Yargı süreçlerinin siyasallaştığını söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün burada adalet ve hukuk isteğimizi haykırmak için buradayız. Ekrem Başkana destek olmak için buradayız. Çünkü öyle günlerden geçiyoruz ki hukuk askıya alınmış. Yargılama yapılıyor hazırlık soruşturması gizli olmasına rağmen ifadeler 10 dakika sonra yayılıyor. Yine soruşturmanın gizliliği bakımından konuşulmaması gereken şeyler televizyon kanallarında algı yaratmak için yapılıyor. 'Efendim neden kameralar kapatıldı, neden gizli görüşme yapıldı?' Sevgili Ankaralılar, şuradaki esnaflar, iş yerinde çalışanlar dahil hiçbir şey yapmasa dahi dinlenme korkusuyla Facetime'dan, Whatsapp'tan konuşuyor. Ülkeyi bu hale getirdiniz. Herkesi her yerde takip ediyorsunuz. Elbette herkes kendi mahremiyetine saygı duyulsun istiyor. Dolayısıyla böyle basit suçlamalar olmaz. Özel kalem müdürüne, şoförlerine sorulan soruları görüyorsunuz.

"YA ANKARA'DA HERKES FOTOĞRAFLARI HER YERE ASARSA ONLARA DA MÜDAHALE EDECEKSİNİZ?"

Her şeyden evvel şunu açık yüreklilikle söyledik: bizler, belediye başkanları bizlerin dokunulmazlığı yok. Yargılanmaktan kaçmak istemiyoruz. Yargılayın, usulünce yargılayın. Hatta Ekrem Başkan o kadar iddialı söylüyor, TRT'den canlı olarak yayınlayın ki herkes neyin ne olduğunu görsün. Bu kadar cesur davranıyor. O da yetmiyor, Twitter hesabını yasaklıyorsunuz Türkiye'deki bütün Twitter hesapları Ekrem Başkanın fotoğrafıyla doluyor. Sesini, görüntüsünü yasaklıyorsunuz, peki ben şu soruyu sorayım: sadece İstanbul'da mı yasak? Ya Ankara'da herkes fotoğrafları her yere asarsa onlara da müdahale edeceksiniz? 21'inci yüzyıldayız. Artık, hepimiz hukuk istiyoruz.

Öğrenciler, ben bizzat tanığım 'biz buraya hakkımızı aramak için geldik. Siyasi hiçbir şeyimiz yok' dediler ama buna rağmen öğrencilerin Anayasal hakkı olan, eşitlik ve adalet istemeleri çok görüldü birçoğu hala tutuklu. Bir kısmının sağlık sorunları olmasına rağmen maalesef uzun süre tutuklu kalıyor.

"BİRÇOK ŞİKAYETTE BULUNDUK, BİR KERE İFADEYE ÇAĞRILMADILAR"

Sevgili Ankaralılar, biz diyoruz ki herkese eşit davranın. Benim verdiğim 100 kadar şikayet dosyaları var. Bir kere ifadeye çağrıldığını görmedik. Türkiye'de 'Narcos Ailesi' deseniz, 'en büyük soyguncu çetesi' deseniz akla kim geliyorsa o bir defa ifade vermeye gitmedi. Dolayısıyla siz eşitlik, adaletten ve hakkaniyetten bahsedemezsiniz.

Neden tutuklu yargılıyorsunuz? Masumiyet esastır. Masumiyet karinedir. Tutukluluk istisnadır. Cumhurbaşkanı yakın zamanda tutukluluğun istisna olacağını dile getirmiştir. Ancak Ekrem Başkan hala tutuklu. Seçilmiş belediye başkanları tutuklu. Gençler hala tutuklu. Ümit Özdağ hala tutuklu. Kaldı ki Ümit Özdağ ceza bile alsa fazlasıyla yatmış durumda. Neyi yargılayacaksınız? Bakıyorsunuz suç örgütü lideri diye Ekrem Başkana ait her şey yasaklanıyor. Peki suç örgütü nasıl olur? Mahkeme kararıyla Yargıtayca tasdik edildikten sonra bir insanın suç örgütüne üye olduğu anlaşılır. Savcının bir iddiayla böyle bir şey söyleme hakkı yok.

"CHP'Lİ BELEDİYELER 2019'DAN BERİ YAPTIKLARI FAALİYETLERLE HALKIN KALBİNE GİRDİ"

Bugün Profesör İzzet Özgenç, 'Ekrem Başkanın fotoğraflarının kaldırılması tamamen kanunsuzdur' dedi. Demek ki amaç yargılamak değil, amaç itibarsızlaştırmak. Peki sebebi ne? Sebebi şu: CHP'li belediyeler 2019'dan beri yaptıkları faaliyetlerle halkın kalbine girdi. Ne açıyorlar? Kreş. 'Kapatın' diyorlar. Ne açıyorlar? Yurt. 'Kapatın' diyorlar. Dolayısıyla CHP'li belediyeler halkın lehine neler yaptıysa 400'ün üzerindeki belediyeyle bugün toplumun yüzde 80'inden fazlasını idare ediyoruz. En son yapılan ankette de memnuniyet oranı yüzde 58 oldu. Bu ne demektir? CHP'li belediyeler yaptıkları belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de iktidar değişikliğinde nasıl yönetilecek bunları görüyorlar. En basitinden söyleyeyim, eczaneler... Emekliler ve dar gelirliler katkı payını ödeyemedikleri için veresiye yazdırıyorlar. İşte ABB bu ayıbı ortadan kaldırdı. Artık dar gelirliler istedikleri eczaneden ilacını alıyor, katkı payını ABB ödüyor.

"ADALET ÖNÜNDE KENDİMİZİ EŞİT HİSSETMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin her yerinde don vakası oldu. Sebze ve meyvelerin hepsi dondu. Ankara'da don nedeniyle gelir kaybına uğrayan bütün çiftçilerimize katkıda bulunacağız. Belediyecilik budur. Halen hükümetten bu konuda bir şey duymadık. Hatırlarsanız SMA'dan başlamak üzere yaptığımız çalışmalarla, önce biz karar aldık arkasından hükümet aynı kararları aldı. Bu nedenle tekrar diyoruz ki istediğimiz tek şey hukuk, adalet ve eşit şekilde yargılanmak. Adalet önünde kendimizi eşit hissetmek istiyoruz. Ekrem Başkan ve seçilmiş belediye başkanlarımıza yapılan bu davranışı kınıyoruz. Bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz.

"HANİ 2023 YILINDA PKK İLE YAN YANAYDIK NE OLDU? ŞİMDİ KİM YAN YANA GELDİ?"

Yapılan anketlerde vatandaşların yüzde 60'ı yapılan bu yargılamaları siyasi olarak değerlendiriyor. Bu nedenle her gün bir yasakla karşı karşıya geliyoruz. Nasıl ki 2019 öncesi belediyelerimiz engellenip daha sonra vatandaş bunun cezasını sandıkta kestiyse, şimdi de göreceksiniz en kısa sürede yapılacak seçimde bu cezayı çekecek. Nelerle suçlanmadık hatırlayın ama yaptıklarıyla sınanıyorlar. Hani 2023 yılında PKK ile yan yanaydık ne oldu? Şimdi kim yan yana geldi? Dolaysıyla seçim kazanmak için her yolu meşru görüyorlar ama artık söyleyebilecekleri bir yalan, kandırabilecekleri bir halk yok. Halkın gözü açıldı. İnşallah büyük bir çoğunlukla tek başına iktidara gelerek, aynı zamanda tekrar parlamenter sisteme dönüp, eşit bir şekilde insanlarımızın bu ülkede huzur içerisinde, özgür ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacağız."