Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret: Tutuksuz yargılanmalılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, "Gayet iyi kendisinin morali. Bugünlerin geçeceğine inanıyor. Moralli gördük, suçsuz olduğuna inanıyor kendisi. Basından elde ettiğimiz bilgilere göre kendisinin bu soruşturmadan aklanarak çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HERKESE SELAMLARI VAR"

"Kendisinin herkese selamları var" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Daha sonra Ümit Özdağ'ı ziyaret ettik, belediye başkanlarımızı ziyaret ettik, daha önce tutuklu olanları da tekrar ziyaret ettik. Maalesef hukuka olan güvenin gittikçe zayıfladığı bir ülkede sanki belediye meclisi burada toplanıyor gibi bir pozisyon olmuş. Bütün belediye başkanları burada... İnşallah bu kötü günler geçecek."

"CHP'Lİ BELEDİYELERE SALDIRI VAR"

"Biz her zaman şunu söylüyoruz; CHP'li belediye başkanları olarak daha yakın zamanda yaptığımız ankette ülkedeki memnuniyet oranı yüzde 58 çıktı" diyen İmamoğlu, "Bu memnuniyet daha önce başka bir iktidarı, başka bir belediyeyi görmeyen halkta olumlu etki yaptı. Bu da şunu gösteriyor, iktidar değiştiği zaman da vatandaştaki memnuniyetin artacağı... Şu anda yüzde 70 civarında vatandaşı yerel olarak yönetiyoruz. Bu da artan memnuniyet sonrası iktidarın değişmesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle CHP'li belediyelere çok yoğun bir saldırı var. Hiçbirimizin yargılanmaktan kaçmak içerisinde değiliz. Elbette yargılanalım, varsa suç olan cezasını çeksin ancak yapılan uygulama eşit bir şekilde herkese karşı uygulanması lazım."

"HUKUK SİYASALLAŞTI"

Yavaş, şunları söyledi: "Örneğin masumiyet ilkesi ihlal ediliyor, lekelenme hakkı ihlal ediliyor. Soruşturmaların gizli olması gerekirken daha odadan çıkar çıkmaz binlerce mesajla bütün Türkiye, gizli olması gereken soruşturmaya ait bilgiler yayılıyor. Bazı yorumcular, önümüzdeki günlerde yargılamada neler olacağını da anlatıyorlar. Bu hukukun siyasallaştığını gösteriyor. Tutuksuz yargılansın, deliller halka açılsın. Rahat bir şekilde herkes hesabını versin."

Mansur Yavaş, son olarak "Hepimizin dileği bu arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz olarak yargılanması ve kendilerini rahat bir şekilde savunmalarıdır. Gizlik tanıklarla falan bu işler yürümez" vurgusunu yaptı.