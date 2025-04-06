Mansur Yavaş'tan 'erken seçim' yorumu: "Cumhuriyetin kuruluş değerlerine döneceğiz"

CHP'nin ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinginde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, ekonomi ve adalet sistemlerindeki sorunlara değindi. Erken seçim vurgusu yapan Yavaş, seçimden sonra Cumhurtiye'in kuruluş değerlerine dönüleceğini söyledi.

CHP, 21’inci Olağanüstü Kongresi’nin ardından düzenlenen ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinginde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, ülkede yaşanan yoksulluğun sebebinin hukuksuzluk olduğunu vurguladı. Yavaş, güzel günlere erişmenin yolunun hukuk ve bağımsız yargıdan geçtiğini kaydetti.

"DEMOKRASİ VE HUKUKUN YOLU ERKEN SEÇİM"

Yavaş'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün çektiğimiz bu sıkıntılar, çabucak yaptığımız bu olağanüstü kurultayın tek bir sebebi var: Ülkemizde yaşadığımız hukuksuzluk. Bu hukuksuzluğun mağduriyetini, ceremesini bütün Türk milleti çekiyor. Bütün dünyada gıda fiyatları ucuzlarken, Türkiye’de gıdaya erişim zorlaşıyor. Bütün dünyada enerji, doğal gaz fiyatı ucuzlarken, Türkiye’de tam tersine evde kullandığımız enerjiye yüzde 25 zam geldi. Hukuksuzluk her yerimizi zedeliyor. Bir an evvel demokrasi ve hukukun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Bunun da yolu öncelikle erken seçimdir. Erken seçim olduktan sonra yeniden Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine dönerek, denge-denetleme ağının da hukukun üstünlüğünün de bağımsız yargı vasıtasıyla o güzel günlere birlikte erişeceğiz."

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen operasyonlara ve tutuklanma kararına da tepki gösteren Yavaş, Önce hapse atıyorsunuz, sonra delil arıyorsunuz. Böyle hukuk olur mu?" dedi.

Düzenlenen protestolar nedeniyle tutuklanan öğrenciler konusuna da değinen Yavaş, gençlerin anayasal haklarını kullanmalarına rağmen yatarı olmayan bir cezadan hapiste tutulduklarına dikkat çekti.



Kaynak:ANKA