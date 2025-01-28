Mansur Yavaş'tan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV yayını nedeniyle açılan bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'le ilgili açıklama yaptı.

Yavaş, gazetecilerin gözaltına alınmasının yalnızca onların özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da müdahale anlamı taşıdığını kaydetti. Yavaş, "Hukukun üstünlüğünü ve adaletin temel ilkelerini koruyarak, fikir özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Mansur Yavaş'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hukuk devletinin temel taşlarından biri fikir ve basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak demokrasinin güçlenmesine hizmet eder.

Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması, yalnızca onların özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da müdahale anlamı taşır.

Bu tür adımlar, sadece basını değil, hukukun tarafsızlığını ve güvenilirliğini de zedeler. Özgür bir basın, güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hukukun üstünlüğünü ve adaletin temel ilkelerini koruyarak, fikir özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur."