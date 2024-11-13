Mansur Yavaş'tan "haciz" açıklaması: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın SGK borçlarıyla ilgili "Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler" sözlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Mansur Yavaş, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır" dedi.

Yavaş, sosyal medyadan şu mesajı yayımladı:

"Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “ABB’nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.” İddiasında bulunmuştur.

Gerçek aşağıdaki gibi‼️

SGK SON DURUM BİLGİ NOTU (Toplam güncel borç 8 Milyar)

📌6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri REDDEDİLDİ.

📌6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda

👉Borcun %10 u peşinat olan 651 milyon ödendi.

👉Borcun %50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç REDDEDİLDİ.

📌 Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48’nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı."

NE OLMUŞTU?

Öte yandan birkaç saat önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldığı ortaya çıkmıştı. Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gelişmelerle ilgili açıklamasında "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir" demişti.