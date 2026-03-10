Mansur Yavaş'tan 'İBB davası' çağrısı: Kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da iki gündür yaşanan gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Ülkem adına gerçekten kaygı verici bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

CANLI YAYIN ÇAĞRISI

"Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızla ilgili yürüyen yargı sürecinin herkesin gözü önünde açık ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerekiyor" diyen Yavaş, "Bu nedenle; Ekrem Başkan ve tutuklu belediye başkanlarımızın duruşmaları TRT başta olmak üzere tüm kanallardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısını yaptı.

"Milletimiz gerçeği kendi gözüyle görsün" diyen Yavaş, "Çünkü mesele yalnızca birkaç kişinin yargılanması değil; milyonlarca insanın geleceğe dair duyduğu güven meselesidir. Ben, adaletin en güçlü teminatının milletin vicdanı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.