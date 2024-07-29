Mansur Yavaş'tan iktidara 'SGK borcu' tepkisi: Yönetemiyorsunuz, suçu başka yere atıyorsunuz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK borcu tartışmalarına ilişkin iktidara tepki göstererek, "Amaç tamamen halkın umudu haline gelen CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak" dedi. Bakan Vedat Işıkhan'a tepki gösteren Yavaş, "Sayın Bakan, müflis tüccar gibisiniz! Eski defterleri karıştırıyorsunuz. Yönetemiyorsunuz, suçu başka yerlere atıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu ile ilgili tartışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Mansur Yavaş, açıklamasında, "Son günlerde yapılan bu açıklamalardaki amacın tamamen halkın umudu haline gelen CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak ve suni gündem olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına tepki gösteren Yavaş, "Sayın Bakan, müflis tüccar gibisiniz! Eski defterleri karıştırıyorsunuz. Yönetemiyorsunuz, suçu başka yerlere atıyorsunuz. Unutmayın ki bu sorun sadece CHP'li belediye başkanlarının değil, ülkedeki tüm belediyelerin sorunudur" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, şöyle devam etti: "31 Mart'ta iktidarın aldığı ağır yenilgi ortadaki anket sonuçları ve ekonomide önleyemedikleri kötüye gidiş nedeniyle özellikle gündem değiştirerek belediyeleri hedef göstermeye başladılar. Özellikle sadece CHP'li belediyeleri... Sadece borçları olan ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20, neden ilk 50 ya da tamamı değil."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İN SGK BORCU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borçlarına ilişkin bilgi veren Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"2019'da 16 milyon 900 bin lira belediyemizin sigorta borcu vardı. Şu anda 0... EGO'nun 5 milyon 180 bin vardı, şu anda 0... ASKİ'nin 3 milyon 500 bin vardı, şu anda borcumuz yok. Şirketlerin biz devraldığımızda 81 milyon dolar borcu vardı. Şu andaki borcumuz 174 milyon dolar. 5 milyar 571 milyon lira... Sanki biz hiç para ödemedik gibi ifade ediyorlar. 2019 ile 2024 arasında bu ödediğimiz bedellerin dışında 4 milyar 333 bin 892 lira SGK prim ödemesi de Ankara Büyükşehir tarafından yapılmıştır."

"YALAN SÖYLÜYORLAR"

"Belediyeleri sayarken "en borçlu belediyeler CHP'nin" diyerek yalan söylüyorlar" diyen Yavaş, şunları ifade etti:

"Keçiören Belediyesi bir şirketi 2 bin 850 çalışanı var. Sigortalı başına düşen 450 milyon lira. Bizim 16 şirket, 30 bin çalışan var. Şirketlerin 7'sinin dışarı iş yapan şirketlerimizin hiçbir yere borcu yok. Sigortalı başına düşen 190 bin lira. Mamak Belediyesi 2 şirketi var, 296 milyon lira borcu var. Gölbaşı Belediyesi 272 milyon lira borcu var, 1 şirketi var. Kahramankazan'ın 1 şirketi var, 241 milyon lira SGK'ya prim borcu var. Şimdi bunları CHP'li belediyeler sınıfı içine koyuyorlar ve algı operasyonu yapıyorlar."

İktidara yönelik 'Ülkeyi yönetemiyorlar' tepkisini gösteren Yavaş, "Durup durup 'Eski dönemde SGK'yı batırdınız' dediler değil mi? SGK'yı yerin dibine gömmüşsünüz!" diye konuştu.

Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına yanıt veren Yavaş, "Emeklileri soktuğunuz darboğazın sorumlusu CHP'li belediyeler değil, bizzat sizsiniz sayın Bakan!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İktidar, muhalefetin yönettiği belediyelerin çalışmasını engellemek için düğmeye basmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldığı açıklamasında, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelere borç bildirimleri gönderildiğini duyurmuştu.