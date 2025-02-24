Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na açılan 'diploma soruşturması' hakkında yeni açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu.

Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na açılan 'diploma' soruşturmasına ilişkin konuştu.

İmamoğlu ile iki gündür görüştüğünü belirten Yavaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Belediye Başkanlarının, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar birlikte bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız" ifadesini kullandı.

Yavaş ayrıca belediyelere yönelik yapılan kayyum atamalarından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben Ekrem Beyle iki gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz. Maalesef. Ülkemiz o hale geldi. Ancak şunu hiç kimse . Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Belediye Başkanlarının, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar birlikte bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız.

"KAYYUM UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Kayyum uygulamasından vazgeçilmeli. En azından belediye meclisinden atama yapılmalı. Bir an evvel düzenlemenin yapılması lazım. Oradaki vatandaşlarımız sandığa attıklarını oyun artık geçerli olmadığını düşünerek siyasetten ve devlete olan güvenden uzaklaşacaklar. Hukuk içerisinde bunların çözümü bulunur. Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisine buna yoğunlaşmaması gerektiği için erken demiştim. Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterli enerjiyi göremediği için kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor."

'BASINDAN DUYDUK' DEMİŞTİ

Yavaş, İmamoğlu ve 'sahte diploma' sorusuna dün verdiği yanıtta "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" ifadesini kullanmıştı.