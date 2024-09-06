Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na destek: Davanın görülüyor olması bile utanç verici

CHP’de tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı.

ATO Congressium'da yapılan kurultaya delegeler, onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kurultayda, kurultaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davalara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Sadece İmamoğlu değil, Kılıçdaroğlu'na açılan dava var" diyen Yavaş, "Ben bunların siyasi olduğunu düşünüyorum. Hatta daha önceki dönemde Sayın İmamoğlu hakkında böyle bir dava söz konusu olduğu zaman o zamanki genel başkanımıza şunu söylemiştim, 'Gerekirse hepimiz birden bırakalım, bir tepki gösterelim.' Çünkü artık siyasete yargının müdahale etmesi kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Yavaş, şöyle devam etti: "Son günlerde yapılan açıklamalara bakarsanız onandı/onanmadı gibi normalde hukuk sistemimize hiç yakışmayan konuşmalar yapılıyor. Ben aynı zamanda bir hukukçuyum, bugün Yargıtay'ın hangi kelimelerin hakaret, hangilerinin hakaret olmadığı konusunda kararları var. AİHM'nin kararları var."

Davalara tepki gösteren Yavaş, "Bu davanın görülüyor olması bile hukuk sistemimiz açısından utanç verici. Kendisinin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar yanında olacağız" diye konuştu.