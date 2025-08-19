Giriş / Abone Ol
Mansur Yavaş'tan İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına tepki

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Anket sonuçlarına vurgu yapan Yavaş, "Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" dedi.

  • 19.08.2025 09:36
  • Giriş: 19.08.2025 09:36
  • Güncelleme: 19.08.2025 09:46
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB'ye yapılan son operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

"CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk malesef tersine işliyor" diyen Yavaş, anket sonuçlarına da dikkat çekti.

ABB Başkanı Yavaş açıklamasını, "İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" sözleriyle sonlandırdı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

İBBye yönelik soruşturmada İnan Güney dahil 17 kişi tutuklandı
