Mansur Yavaş'tan İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına tepki
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Anket sonuçlarına vurgu yapan Yavaş, "Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB'ye yapılan son operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.
"CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk malesef tersine işliyor" diyen Yavaş, anket sonuçlarına da dikkat çekti.
ABB Başkanı Yavaş açıklamasını, "İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" sözleriyle sonlandırdı.
Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:
Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tutuklandı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 19, 2025
Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor.
Tüm anketlerde adalete güvenin…