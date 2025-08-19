Mansur Yavaş'tan İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İBB'ye yapılan son operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

"CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk malesef tersine işliyor" diyen Yavaş, anket sonuçlarına da dikkat çekti.

ABB Başkanı Yavaş açıklamasını, "İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" sözleriyle sonlandırdı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde: