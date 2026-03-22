Mansur Yavaş'tan İsmail Arı mesajı: Gazetecilik suç değildir

BirGün Muhabiri İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, açıklamasında Arı'nın gözaltına alınma sürecini eleştirdi ve "Bu haliyle uygulama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun öngördüğü ölçülülük ve gereklilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

"Dosyada dayanak olarak 3 ay önceye ait bir içeriğin gösterilmesi karşısında; kaçma şüphesinin somut olgularla ortaya konulamadığı, delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığı ve çağrı üzerine ifade vermeye gelebilecek bir kişi hakkında daha ağır bir tedbir olan gözaltına başvurulmasının zorunlu olmadığı açıktır.

Bu haliyle uygulama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun öngördüğü ölçülülük ve gereklilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

İsmail Arı bir gazetecidir.

Gazetecilik suç değildir."