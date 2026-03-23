Mansur Yavaş'tan İsmail Arı'nın ailesine ve BirGün'e dayanışma telefonu
Tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı'nın babası Veli Arı ve BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir'i arayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dayanışma duygularını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı'nın babası Veli Arı ve BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir'i aradı.
Mansur Yavaş, dayanışma duygularını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
NE OLMUŞTU?
Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, dün sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı.
Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.