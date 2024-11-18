Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: "Duruşmasına ben de katılacağım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Manur Yavaş, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına katılacağını ifade etti.

Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı.

Açıklamasında, davanın haksız ve hukuksuz bir şekilde açıldığını ifade eden Yavaş, "22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım" dedi.

Yavaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız."

7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal… https://t.co/IxMydFTwiW — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 18, 2024

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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasına ilişkin bilgi verdi. Çelik, duruşmanın 22 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını belirtti. Çelik, ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun da duruşmaya katılaağını ifade etti.

Kısa süre sonra Kılıçdaroğlu'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakim karşısına çıkacak.