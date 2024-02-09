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Mansur Yavaş'tan kendisi için "Projesi yok" diyen Turgut Altınok'a yanıt

CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, kendisi için "Projesi yok" diyen Turgut Altınok'a yanıt verdi. Yavaş, "Yaptığım tüm projeleri öğrenip onları vadedebilir" dedi.

Güncel
  • 09.02.2024 12:13
  • Giriş: 09.02.2024 12:13
  • Güncelleme: 09.02.2024 12:20
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan kendisi için "Projesi yok" diyen Turgut Altınok'a yanıt

CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kendisi için kullandığı "Projesi yok" ifadesine yanıt verdi.

Kendi internet sitesini hatırlatan Yavaş, "mansuryavasneyapti.com'dan yaptığım tüm projeleri öğrenip onları vadedebilir, hem de nereye kaç para harcadığımızı görebilir" dedi.

Mansur Yavaş ayrıca, "Parayı sırf görünmesin diye batana yatırmadığımız muhakkak" ifadesini kullandı.

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