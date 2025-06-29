Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu açıklaması: Böyle bir sözüm yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanladı.

Yavaş, CHP'nin 30 Haziran'da görülecek kurultay iptali davasından önce CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Yavaş ile yaptığı görüşmeyi YouTube yayınında anlatan Ünsal Ünlü, Yavaş'ın kendisine Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapılmayacağını söylediğini aktarmıştı.

Yavaş'ın, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dediği iddia edilmişti.

Mansur Yavaş, "Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapılmayacağına" ilişkin sözleri yalanladı.

Yavaş, "Böyle bir sözüm yok" dedi.