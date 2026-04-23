Mansur Yavaş'tan Kurtuluş Parkı'nda açlık grevindeki madencilere ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde Kurtuluş Parkı'nda açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NE?

Doruk Madencilik işçileri, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm taleplerini şöyle sıralıyor:

• Ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi,

• TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan, dava açmış ve açmamış tüm işçilere tazminatlarının verilmesi,

• Çalışanlara rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının sağlanması,

• Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

• Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin garanti altına alınması.