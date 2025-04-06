Mansur Yavaş'tan kurultay öncesi 'Ekrem İmamoğlu' mesajı
CHP kurultayından önce konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnşallah önümüzdeki kurultayda Ekrem İmamoğlu'nu kendine ayrılan koltukta görürüz" dedi.
Kaynak: ANKA
"İrade Milletindir'' temasıyla düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başladı.
Kurultayda henüz başlamadan açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay hakkında “Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel olacak” dedi.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle temsili koltuk ayrılması sorulan Yavaş, "İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini" dedi.