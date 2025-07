Mansur Yavaş'tan Leman dergisi açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Leman dergisinin karikatürüne ilişkin açıklama yaptı.

Yavaş, "İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir" dedi.

Yavaş, "Her şartta hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmek, bu milletin her bir ferdinin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak vicdanını yaralar. İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir. Çünkü bu topraklarda birlikte yaşamanın, bir arada kalmanın en güçlü harcı; karşılıklı saygı ve sağduyudur. Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır. Bu nedenle bizler; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilde ısrarcı olmalıyız. Her şartta hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmek, bu milletin her bir ferdinin sorumluluğudur."