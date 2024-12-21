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Mansur Yavaş'tan milli judocu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Palandöken'de yaşana çığ felaketinde yaşamını yitiren milli judocu Emre Yazgan'a ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Milli judocu sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralı sporcularımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Güncel
  • 21.12.2024 12:07
  • Giriş: 21.12.2024 12:07
  • Güncelleme: 21.12.2024 12:13
Mansur Yavaş'tan milli judocu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı
Fotoğraf: AA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Erzurum’da kamp sırasında yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden milli judocu sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralı sporcularımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Erzurum’da kamp sırasında yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden Milli judocu sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralı sporcularımıza acil şifalar temenni ediyorum. Judo Milli Takımımızın ve tüm spor camiamızın başı sağ olsun."

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