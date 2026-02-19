Giriş / Abone Ol
Mansur Yavaş'tan Müsavat Dervişoğlu ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Müsavat Dervişoğlu ile biraraya geldi.

  • 19.02.2026 14:10
  • Giriş: 19.02.2026 14:10
  • Güncelleme: 19.02.2026 14:19
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan Müsavat Dervişoğlu ziyareti

Yeniçağ'da yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ile biraraya geldi.

İkilinin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Yavaş iftar programında ANFA Fuar Merkezi'nde Ankaralı gençlerle bir araya gelcek.

Ayrıntılar geliyor...

