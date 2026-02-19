Mansur Yavaş'tan Müsavat Dervişoğlu ziyareti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Müsavat Dervişoğlu ile biraraya geldi.
Yeniçağ'da yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ile biraraya geldi.
İkilinin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Yavaş iftar programında ANFA Fuar Merkezi'nde Ankaralı gençlerle bir araya gelcek.
