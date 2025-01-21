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Mansur Yavaş'tan Özdağ tepkisi: "Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne de gelecek!"

Mansur Yavaş, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Güncel
  • 21.01.2025 21:48
  • Giriş: 21.01.2025 21:48
  • Güncelleme: 21.01.2025 21:52
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan Özdağ tepkisi: "Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne de gelecek!"
ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına tepki göstererek, tutuklamanın demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Yavaş’ın paylaşımı şu şekilde:

"Son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler, adalet kavramını derinden yaralamaktadır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Tutuklama, adaletin bir aracı olmalı, asla bir baskı veya susturma yöntemi haline gelmemelidir. Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne de gelecek!"

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