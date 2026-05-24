Mansur Yavaş'tan polis ablukasına tepki: Kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önündeki polis ablukasına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, yazılı açıklamasında, "Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır" dedi.

"Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez" diyen Yavaş, "Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurultay çağrısında bulunan Yavaş, "Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" dedi.