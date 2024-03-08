Mansur Yavaş'tan 'provokasyon' açıklaması: Belli ki bir şeyler planlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bilgileri dışında kendi fotoğrafının yer aldığı bayrakların basılmasına ilişkin "Biz her seçim provokasyon yapılmasına alıştık artık. Belli ki bir şeyler planlanıyor. Ortaya çıkınca inşallah sizlerle paylaşırız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa ve Ankara'da bilgileri dışında basılan kendi görsellerinin yer aldığı bayraklarla ilgili "Belli ki bir şeyler planlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Çamlıdere ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Yavaş'a, CHP'nin Çamlıdere adayı Mehmet Cengiz eşlik etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminden memnuniyet oranının yüzde 70 civarında olduğunu söyleyen Yavaş, "Allah nasip ederse sizlerin desteği ile yüzde 60'ın üzerinde rekor bir oyla seçiliyoruz. Dolayısıyla Ankara yönetimi değiştirmekle güzel yapmış değil mi? Bizde tam 1800 tane kuruluş var. Ortak akılla hareket ettiğimiz için yapacağımız işleri onlardan aldığımız görüşler doğrultusunda yapıyoruz. Hiçbir zaman, 'Ben akıllıyım' tavrına girmedim" dedi.

4 binin üzerinde ihaleyi canlı yayınladıklarını ifade eden Yavaş, "Türkiye'de bir ilktir. Meclis toplantılarını canlı yayınladık; ayrıca yaptığımız harcamaları kuruşu kuruşuna web sayfamızda görüyorsunuz. Çünkü ben sizin paranızı harcıyorum. Sizler bize bunu emanet ettiniz, biz de nereye harcıyoruz göreceksiniz. Yaptığımız projenin üzerine maliyetini asıyoruz" diye konuştu.

"ÇAMLIDERE BARAJI'NDAN SU VERECEĞİZ"

Çamlıdere'ye itfaiye hizmet binası yaptıklarını söyleyen Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"43 köye ücretsiz internet, 12 adet yangın söndürme tankeri, 13 mahallede asbestli su boruları yenilendi. 177 bin metre yeni içme suyu hattı açıldı. Yıllardır su sorunu olan mahallelerde su sorununu çözdük. Bunları daha önce niye yapmadılar peki? Benim önceliğim; kanalizasyonu açık, suyu akmayan köy kalmayacak. Eğer bir köyde kanalizasyon açıktan akıyor ve onun yanında çocuklar oynayıp da hasta olması tehlikesi varsa, orada nereye ne oy çıktığının ne önemi var? Vicdansız olmak lazım, 'Buradan bana oy çıkmadı, yapmam' demek için. Yeminle söylüyorum bakmaz belediye. Herkesten eşit para alıyorsa herkese aynı hizmet etmek zorunda. Bir müjdem daha var, Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu götürüyoruz. Çamlıdere'den Elmadağ'a da su götürdük. Gölbaşı ile Mamak arasında büyük bir hat yaptık. Bunların hepsi yüksek maliyetli. Çamlıdere Barajı'ndan sizler su alamıyorsunuz. Çamlıdere Barajı'ndan, Beypazarı tarafından buraya da hat vermek suretiyle projeye dahil ediyoruz. Yol üzerindeki bütün köylere de braşman (bağlantı hortumu) koyup, onların da suyunu vereceğiz. Çünkü işimiz gücümüz; görevdeyken ne yapabilirsek kar, bunlarla anılalım, başka bir şeyle anılmayalım."

"HER SEÇİM PROVOKASYON YAPILMASINA ALIŞTIK"

Açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Bursa ve Ankara'da bilgileri dışında basılan kendi görsellerinin yer aldığı bayraklarla ilgili, "Biz bastırmadığımıza göre bir başkası neden yüklü miktarda afişi, bezi, bayrağı bastırır, bilmiyorum. Haber aldık bunu da özellikle duyurduk. Biz her seçim provokasyon yapılmasına alıştık artık. Belli ki bir şeyler planlanıyor. Ortaya çıkınca inşallah sizlerle paylaşırız. Bizim olmayacağımız yerlerde sanki bunları asacak veya üzerine bir şey yazacaklar. Bilmiyorum, olunca görürüz; ama bu saatten sonra sökmez artık bunlar" açıklamasında bulundu.