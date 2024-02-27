Mansur Yavaş'tan şeffaflık vurgusu: Bir tane bürokratım savcılığa gitmedi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te konuştu. İktidarın yıllarca Ankara'yı önemsemediğini bu yüzden şehrin büyük altyapı sorunları olduğunu belirten Yavaş, Ankara'yı yönettiği 5 yılda şeffaflık vurgusu yaparak, "Bir tane bürokratım savcılığa gitmedi" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı ve mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamındaki ilçe ziyaretlerine bugün devam etti.

Yavaş, CHP’nin Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç ile birlikte katıldı.

“BİZ İNSANLARI AYIRAMAYIZ"

“Kalecik kararını vermiş” diyerek sözlerine başlayan Yavaş, “Beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Söz verdiğimiz gibi rozetimizi çıkardık. Nereden kaç oy çıkmış bakmadık. İlçe ilçe köy köy gezdik, sorunları yerinde çözdük. Belediye işçilerini işten çıkaracaklar dediler. Ekmeğiyle çalışan kimseyi çıkarmadık. Kimsenin emeğiyle ekmeğiyle oynamayız. İşleri güçleri mevcut düzeni devam etsin diye korkutarak oy istiyorlar. Ben de icraatlarınızla oy isteyin dedim. Kimseyi ayırmadan hizmet ettiğimizi tüm Ankara biliyor. Biz insanları ayıramayız. Vicdan sahibiyiz” diye konuştu.

“SİZ ANKARA’YI ÖNEMSEMEDİNİZ”

Ankara’nın sorunlarının yıllardır çözülmediğini söyleyen Yavaş, “Ankara’nın çok büyük altyapı sorunları vardı. Ama siz bunları 25 yıldır yapmadınız. O kadar açıktan akan kanalizasyonu olan köy var. Siz bunları umursamadınız. Siz çöp projelere para harcamaktan dolayı Ankara’nın altyapısına hizmet etmediniz. Türkiye’nin başkentidir Ankara. En ücra köşeye kadar ne asfalt, ne kanalizasyon sorunu olması lazımdı” dedi.

“BİR TANE BÜROKRATIM SAVCILIĞA GİTMEDİ”

Kenti ortak akılla yönettiklerini vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:



“Ortak akılla karar alıyoruz. Burada da kent konseyi kuracağız. Sivil toplum kuruluşları, üniversitelere başvuruyoruz. Biz boş projelere para yatırmıyoruz. Girişlerdeki kapılara para yatırmıyoruz. İnsana hizmet etmeyen hiçbir projede işimiz olamaz. Her şeyin hesabını veriyoruz. Kuruşun hesabını veriyoruz. Bu hesabı insanlar vermeli. Ben sizin bana emanet ettiğiniz parayı kullanıyorum. Birisi sizin paranızı çarçur ederse hesabını sormaz mısınız? Biz de çok şikâyet edildik. Allah’a şükür bir tane bürokratım savcılığa gitmedi. Hep söylüyorum; siz eğer bu dünyada bu hesabı veremiyorsanız, diğer dünyada bunun hesabını veremezsiniz. Tüm adaylara sesleniyorum, herkes mal varlığını açıklasın. Artık Ankara’da çalıyor ama çalışıyor anlayışını tarihe gömdük.”